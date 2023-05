AKH-LOUL KOUNTIYYOU A MACKY SALL «Nous allons suivre la voie indiquée par le khalife général pour vous accompagner dans toutes vos missions»

Dans la capitale spirituelle de la Khadiriya, Ndiassane, où il s’est rendu cet après-midi pour présenter les condoléances de la Nation à la famille Akh Loul Kountiyyou, à l’occasion du rappel à Dieu du septième khalife général de la cité sainte Al Kountiyyou, Cheikh Bouh Bécaye Al Bécaye Kounta, le président de la République Macky Sall a, d’abord, eu un tête-à-tête avec le tout nouveau khalife Cheikh Bouh Sidy Makhtar Kounta, avant de venir s’installer dans la résidence Keur Magg qui a accueilli la cérémonie de présentation de condoléances, pour échanger avec la famille Kountiyyou.





«Il est de notre devoir d’accompagner le khalife général dans sa mission, au profit des êtres humains, de la Nation».





Aussi, le chef de l’Etat a saisi l’occasion pour promettre de continuer à accompagner la famille Akh Loul Kountiyyou sur toute l’étendue du territoire national. Il est revenu sur «le rôle extrêmement importance qu’a joué Ndiassane dans l’expansion de l’islam en Afrique, puis sa consolidation sur le continent».





Macky Sall a aussi évoqué «la solidarité, la fraternité et l’unité entre les confréries au Sénégal».





Au cours de cette cérémonie de présentation de condoléances, Papa Abdourahman Kounta et El Hadj Mamadou Kounta, qui ont porté la parole du nouveau khalife général et celle de la famille Kountiyyou, ont magnifié «le bilan largement positif du président Macky Sall dans toutes les régions du Sénégal et dans tous les secteurs de la vie nationale».





Ils ont aussi salué «ses gigantesques réalisations dans la cité religieuse de Cheikh Bouh Kounta». Ce, dans les domaines de «l'assainissement, la santé, l'urbanisme, l'extension du réseau hydraulique, la voirie, l'éclairage public, entre autres», grâce au Programme de modernisation des villes et cités religieuses. Sans compter cette «enveloppe de 2 milliards F CFA dégagée pour la construction d'un bloc sanitaire dans la ville sainte».





Mais aussi et surtout de se réjouir de «la disponibilité du financement destiné au bitumage de l'axe Ngaye Mécké - Ndank Kounta, dans le cadre du programme spécial de désenclavement des villages».





La famille Khadiriyya de Ndiassane n’a pas manqué d’insister sur la «volonté» du président Macky Sall de «moderniser les foyers religieux», mais aussi sur «les efforts du gouvernement pour l'épanouissement des Sénégalais et la résolution de leurs préoccupations pour un Sénégal de paix et stable».