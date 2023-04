[Photo]: Akon a rendu visite de courtoisie à Augustin Senghor

Ce mercredi 26 avril, «le célèbre chanteur Alioune Badara Thiam plus connu sous le nom de Akon a rendu visite au président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor », a-t-on informé.





Ainsi, l’artiste a «magnifié les performances historiques de notre Football qui rendent fiers les Sénégalais du Monde entier».







Le Sénégal est vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations, de la CAN de Beach Soccer, du Championnat d’Afrique des nations et récemment de la CAN des moins de 20.