Akon City : le dernier délai fixé au rappeur

Le directeur général de la Société d’aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (Sapco), Souleymane Ndiaye, se montre ferme : Akon dispose désormais de quatre semaines pour lancer son méga projet Akon City. Passé ce délai, l’État lui retirera les 55 hectares qu'il lui a attribués à Mbodjène. «Si dans deux mois, Akon n’est pas venu avec du concret, la Sapco sera dans l’obligation de faire ce que la loi lui confère», suggère Souleymane Ndiaye dans un entretien sur TV5 Monde, repris par Les Échos.



Du concret ? Le patron de la Sapco précise : «C’est-à-dire commencer la réalisation de ses projets d’infrastructures, des réceptifs.»



Selon les termes d’une convention qui le lie à l’État du Sénégal, le rappeur américain d’origine sénégalaise doit investir 4000 milliards de francs CFA pour bâtir une ville futuriste, surnommée «Wakanda africain». Mais le projet semble au point mort, malgré les nombreuses assurances du chanteur.



La première phase de Akon City devait être livrée cette fin 2023. Mais depuis la pose de la première pierre, en septembre 2020, seule une maison d’hôtes est implantée sur le site. Celui-ci est devenu une zone de pâturage au grand bonheur des bœufs, moutons et chèvres qui y errent.