Akon City : Mame Mbaye Niang menace Akon

Akon City était au menu à l’Assemblée nationale hier, lundi, lors du passage du ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, pour le vote du budget de son département. Certains députés ont voulu en savoir plus sur la suite de ce projet de «ville nouvelle» annoncé en grande pompe par le rappeur, avec l’appui dudit ministère, mais qui tarde à sortir de terre.



D’après Le Quotidien, la réponse du ministre est sans appel : si Akon ne respecte pas sa part du contrat qui le lie à l’État du Sénégal, les terres qui lui ont été attribuées pour le projet seront récupérées à affectées à d’autres investisseurs.



Akon City doit voir le jour à Mbodiène, à 94 kilomètres de Dakar. Il couvre une surface de plus de 500 hectares et destiné à accueillir environ 300 000 personnes. Cette superficie a été cédée par la Société d’aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (Sapco), qui a récupéré les terres des populations locales contre dédommagement.



Mais depuis la pose de la première pierre, en août 2020, le projet ne voit pas le jour.