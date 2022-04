Alassane Sall, Gouverneur de Dakar : « Avec ces chantiers à Dakar, il faut prévenir les risques d’inondations »

De nombreux chantiers sont entamés à Dakar et risquent de causer des désagréments pendant la saison des pluies. Le gouverneur de la région de Dakar estime d’ailleurs, qu’il faut prendre des mesures à temps pour prévenir les risques d’inondations.



« Il y’a d’énormes chantiers à Dakar et un peu partout donc, il y aura certainement des difficultés. Mais l’essentiel, c’est que des dispositions soient prises afin de minimiser ces désagréments » a dit Alassane Sall. Le gouverneur de Dakar s’est exprimé pendant un conseil régional de développement sur l’hivernage 2022. La rencontre a réuni les acteurs à la chambre de commerce de Dakar.

Dans la région de Dakar hivernage rime avec difficultés. « Nous savons que dans la région de Dakar et même au-delà de Dakar plusieurs structures de l’Etat travaillent dans la prévention des inondations. Il était important pour nous de regrouper l’ensemble des acteurs en présence des élus et autres acteurs territoriaux pour faire le point relativement aux différents plans de couverture de l’hivernage par ces structures concernées » a dit le gouverneur. Qui ajoute « Nous les avons écoutés et au terme de la rencontre nous espérons que de bons plans de couvertures sont prévus et nous veillerons à ce que ces plans soient appliqués afin que les populations puissent traverser l’hivernage en toute sécurité et de manière paisible ».