Alassane Samba DIOP : "Ce que je n'ai jamais dit sur Babacar Touré"

Le Sénégal, pour ne pas dire le monde est en deuil. Babacar Touré, journaliste émérite, a tiré sa révérence. La triste nouvelle est tombée, dans la soirée du dimanche.





A l’annonce de son décès, les témoignage fusent de partout. Ceux qui ont côtoyé et fréquenté le défunt ne tarissent pas d’éloges à son endroit. Le Directeur d’Iradio et d’ITV est affligé. Ami du défunt, Alassane Samba Diop n’a pu fermer l’oeil de la nuit. « C’est une grosse perte pour la presse sénégalaise, pour le Sénégal. C’est une grosse perte pour l’Afrique parce que Babacar Touré est un monument. Si aujourd’hui beaucoup de gens osent entreprendre dans le journalisme c’est grâce à l’exemple qu’a donné Babacar Touré au groupe Sud communication. C’est le premier groupe de presse au Sénégal en termes d’investissement et de groupe. Je garde de Babacar Touré un homme affable, généreux. Généreux sur le plan intellectuel, généreux naturellement », a témoigné Alassane Samba Diop. Qui se souvient, en 2013, au décès de ses deux parents, Babacar Touré s’est déplacé et est venu à la maison pour lui présenter ses condoléances, malgré ses charges.





De Babacar Touré, Alassane Samba Diop garde de lui l’image d’un homme extraordinaire. Et atteste cet acte grandiose et O combien altruiste qu’il avait posé pour aider une orpheline à poursuivre ses études. Alassane Samba Diop raconte : « Il y a quelques années, il y avait une fille à Kaolack qui avait une préinscription au Japon pour aller étudier. Mais, elle n’avait pas les moyens. C’était une orpheline. Les frais étaient de quatre millions de francs CFA. La famille de la fille avait réussi à rassembler deux millions. Quand sa famille a fait une annonce dans l’Obs, Babacar Touré m’a appelé en me disant qu’il voulait rencontrer les parents de cette fille. Ses parents étaient à Kaolack. Je les ai appelés au téléphone. Babacar Touré m’a donné rendez-vous au Jet d’eau, devant l’agence de la BHS. Il m’avait remis une enveloppe de quatre millions de francs CFA. Il m’a conjuré de ne jamais dire aux parents de la fille que c’est lui qui avait fait ce geste. Les parents de la fille ont tout fait pour savoir leur bienfaiteur mais, Babacar Touré m’a défendu de divulguer son nom. La fille a, aujourd’hui, terminé ses études et travaille en Australie. A chaque fois qu’elle vient en vacances, elle insiste pour rencontrer son bienfaiteur mais Babacar Touré m’avait défendu de le faire. Aujourd’hui, je suis obligé d’appeler la famille pour leur dire votre bienfaiteur c’était Babacar Touré. On le lui doit », a confié Alassane Samba Diop.





Et d’ajouter : « Babacar Touré, je l’ai connu aussi ami d’Alpha Condé. Il était de ses précieux conseillers. Quand Alpha Condé a eu des problèmes en Guinée, il s’était réfugié à l’ambassade du Sénégal en Guinée. C’est Babacar Touré et Médoune Fall qui ont persuadé Abdou Diouf (l’ancien président de la République du Sénégal) d’aller chercher Alpha Condé. Babacar Touré faisait partie de la délégation qui était partie chercher Alpha Condé et l’amener au Sénégal. »