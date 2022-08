Alerte maximale à Podor : Les pêcheurs annoncent la présence d’alligators et de crocodiliens dans le fleuve

Dans un message lancé à travers les réseaux sociaux, le président de l’association des pêcheurs du département de Podor lance un appel à la vigilance et demande à la population d’éviter de fréquenter le fleuve par ces temps qui courent.



En effet, Ibrahima Mall Dialtabé de Podor dit avoir été informé par des pêcheurs de Darel Barka et des environs de la présence de crocodiliens et autres alligators que beaucoup d’entre eux ont déjà vus. " Comme il est de coutume, nous les pêcheurs, nous procédons de la sorte depuis des millénaires, nous donnions l’alerte à travers des envoyés spéciaux qui sillonnaient les villages mais aujourd’hui, avec les portables, nous informons les populations ", dira Ibrahima Mall. Ces animaux aquatiques sont très rares dans la zone et « nous nous devons d’alerter pour pousser les populations à la vigilance ».