Alerte météo : houle dangereuse attendue sur toute la côte sénégalaise

houle dangereuse attendue sur toute la côte sénégalaise

La météo alerte les pêcheurs. A travers un communiqué reçu, elle informe qu’une houle dangereuse se prépare sur les côtes sénégalaises avec des vents forts qui dépasseront 40 km /l’heure. Elle concernera la grande côte, et puis Dakar, progressivement la petite côte et la Casamance entre ce lundi à 18 heures et après-demain mercredi à 12 heures. Elle touchera également le littoral du nord au sud du mardi 15 au jeudi 17 mars.