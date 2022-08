Alerte météo : L'Anacim annonce des pluies cette nuit et durant…

Des averses et des pluies intermittentes pouvant être intenses par endroits, sont prévues au cours de cette après-midi et dans la soirée sur les régions côtières, y compris Dakar, a expliqué l’Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) dans sa prévision à très courte échéance valable du 30/08/22 à 21 h 00 au 31/08/22 à 21 h 00.





«Au cours de cette nuit, des pluies faibles à localement modérées seront notées sur la majeure partie du territoire. Durant la journée de demain et jusqu’en fin de validité, les manifestations pluvio-orageuses intéresseront particulièrement les régions sud et ouest du pays. Ailleurs, le temps sera relativement stable», informe-t-on.





Le communiqué publié d’indiquer toutefois qu’une légère baisse des températures diurnes sera ressentie sur la majeure partie du pays, à l’exception des régions Nord-Est où la chaleur sera ressentie avec le pic des températures maximales qui ne dépassera pas toutefois pas les 35°C.





«Les visibilités seront généralement bonnes. Des vents forts de secteur sud notés sur le littoral durant la journée de demain», a-t-on appris.