Alerte météo : l’Anacim annonce une houle dangereuse sur les côtes sénégalaises

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) alerte. Des vents forts sont prévus sur la Grande Côte de Dakar et la Petite Côte de Mbour, en plus de la Casamance, entre aujourd’hui mardi et jeudi.