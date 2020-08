Alimentation en eau potable de Thiès : Le maire Talla Sylla magnifie les réalisations et projets de l’État

La ville de Thiès occupe une place «importante» dans les programmes et projets de production et distribution d’eau potable du gouvernement du Sénégal car, faisant partie du triangle Dakar-Thiès-Petite Côte où la demande est de plus en plus croissante. C’est dans ce cadre que le Directeur général, de Sones Charles Fall, a conduit, ce mardi 18 août, une mission de la Société nationale des eaux du Sénégal (Sones) auprès du maire de la ville de Thiès, Talla Sylla. Ce, pour lui présenter les projets et réalisations de la Sones pour le compte de l’État, notamment la troisième usine de traitement d’eau potable de Keur Momar Sarr (KMS3), le Projet eau et assainissement en milieu urbain (Peamu), les forages, réseaux et branchements sociaux mais aussi, pour recueillir ses préoccupations en termes d’alimentation en eau potable.







Il s’agit ici, d’une rencontre née de la volonté du Dg de la Sones qui a été reçu et accueilli à bras ouverts par le premier magistrat de Thiès et l’ensemble de ses collaborateurs à l’hôtel de ville. Aussi, elle a été initiée en grande partie par le maire Talla Sylla.





Thiès au cœur du dispositif de KMS3





Sur place, le maire et son équipe ont eu droit à une présentation détaillée sur les réalisations de l’État du Sénégal à Thiès, à savoir : le renforcement du système d’alimentation en eau par les forages, le programme pointe 2020, les réseaux et les branchements, l’amélioration de la distribution d’eau potable par la nouvelle société d’exploitation Sen’eau, le projet KMS3, et enfin, les réalisations du Peamu telles que les réservoirs stratégiques et le désengorgement des anciens réservoirs, en complément à l’infrastructure hydraulique KMS3. Ces projets ont été exposés par des ingénieurs de la Sones et de Sen’eau.





Ces présentations ont permis à la Sones de faire le point sur l’essentiel des investissements et des réalisations dans le domaine de l’eau potable dans la région de Thiès au profit des populations. Elles ont également permis de solliciter l’accompagnement de la ville de Thiès dans la phase finale de KMS3, c’est-à dire pour la libération des emprises afin de poser le reste des conduites d’eau dans la ville de Thiès.





Plusieurs forages réalisés





A l’issue de ces présentations, le Dg de la Sones a visité avec le maire de Thiès les travaux du programme pointe 2020. Il s’agit, du forage F5 au Camp militaire de Thiès, le désengorgement des anciens réservoirs et les forages F15 et F14 sis aux nouveaux réservoirs et dont l’équipement est en cours. Ces forages, selon la Sones, auront un impact sur l’alimentation en eau potable de Thiès et Dakar via ces réservoirs et par piquage.





Un «renforcement du dispositif pour un accès en quantité et en qualité»





Le maire, après avoir remercié vivement le Dg de la Sones pour avoir conduit cette mission dans sa ville, a soutenu que Thiès se réjouie de constater qu’il y a un «renforcement aujourd’hui du dispositif qui va permettre aux Thiessois d’accéder à l’eau potable en quantité et en qualité».





Selon lui, le plan de développement de la ville de Thiès élaboré par la ville en mai 2018 et dans lequel il y a eu des échanges fructueux sur les problèmes d’accès à l’eau potable, a permis d’identifier 22 quartiers de Thiès qui n’étaient pas desservis par les dispositifs de la Sones.





Face à cette situation de manque du liquide précieux, Talla Sylla s’est dit convaincu que ces projets dont certains sont à terme et d’autres en cours de réalisation, permettront de répondre «favorablement à la demande et de satisfaire» les populations de sa ville en matière d’alimentation.





A l’en croire, avec cette visite, «l’ensemble des préoccupations de Thiès en eau potable sont prises en compte» par la direction générale de la Sones.





Le Dg de la Sones, pour sa part, a précisé que cette visite s’inscrit dans le cadre de sa démarche de partenariat, de sensibilisation et d’appréciation des besoins des populations en matière d’alimentation en eau potable. Avant de rappeler que ces manques d’eau dans ces quartiers de Thiès étaient dus par des «insuffisances d’investissement à l’époque mais aussi, par la particularité qui réside sur la qualité» de l’eau souterraine de Thiès. Ici, l’eau de la majeure partie des forages qui existaient était caractérisée par une forte teneur en calcaire.





Plus de 90 kilomètres de réseau ont été renouvelés





Et pour y palier, Charles Fall renseigne qu’aujourd’hui plus de 90 kilomètres de réseau de distribution d’eau potable ont été renouvelés à Thiès. Ce, en attendant le KMS3 qui, selon lui, va venir «renforcer à jamais» l’alimentation en eau potable des populations de Thiès, Dakar et la petite côte (Mbour et Saly). Et cela a permis d’avoir un niveau de production et de distribution d’eau potable «très satisfaisant».