Alioune Sarr en Visite à Notto Diobasse Smart City (NDSMC)

NDSMC est une Technopole spécialisée dans l'industrie, les services et les nouvelles technologies.



J'ai visité l'usine de montage de tracteurs et de matériels agricoles, installée dans Notto Diobasse Smart city, qui accueille des industries dans la fabrication de matériels agricoles, de matériaux de construction et de transformation agricole.



La zone accueille aussi des sociétés de services de construction de logements et un secteur dédié aux centres de données et de traitement de l’information.



Je félicite toutes les entreprises qui ont choisi NDSMC pour localiser leurs activités de production et de services, en exploitant tout le potentiel de développement de la zone traversée par l'autoroute et située à 20 km de l’aéroport Blaise Diagne, à 60 km de la Capitale Dakar et à proximité de la ville de Thiès.