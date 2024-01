Alioune Tine à la FIKA : « J’ai visité, j’ai regardé et j’ai été extrêmement surpris par la créativité »

En mission de plaidoyer et de sensibilisation dans le Sine-Saloum pour une élection présidentielle apaisée au Sénégal, le Président fondateur d’Afrikajom Center a fait un tour, ce lundi 15 janvier, à la Foire internationale de Kaolack (Fika). Ici, après avoir visité plusieurs stands et expositions de cette 8ème édition qui a ouvert ses portes depuis le 5 du mois, Alioune Tine s’est dit surpris par la créativité des Sénégalais, tout en magnifiant l’initiative du Président de la Chambre de commerce de Kaolack.





« Moi, c’est d’abord l’initiative qui consiste à décentraliser les activités économiques. C’est extrêmement important. Nous disons, dans le cadre de ce qu’on peut appeler l’équité territoriale qui fait partie vraiment des objectifs que nous visons aussi dans le travail que fait Afrikajom center. Et de ce point de vue, vraiment on est d’abord très impressionné d’avoir trouvé cela à Kaolack. Quand j’arrive et que je trouve cette initiative, ça me parle beaucoup. C’est une foire où on peut voir un tout petit peu germer des initiatives de la construction du Sénégal de demain. Des initiatives comme la question de la souveraineté alimentaire, la question surtout de la transformation des produits agricoles. C’est important ! », s’est réjoui l’ancien directeur d’Amnesty international.





Mieux, il ajoute : « J’ai visité, j’ai regardé et j’ai été extrêmement surpris par la créativité, par ce qui se fait avec nos produits comme le maïs, l’arachide, la patate, des produits quasi finis qui peuvent faire l’objet d’exportation. Donc, si l’Etat y met des moyens (…). Je pense que c’est ce que les gens appellent les start-ups. Les gens font à peu près la même chose mais je pense que s’il y a une façon d’unifier et de donner des moyens, c’est extrêmement important. J’y vois aussi, en formation émergée, le concept de « Tekki fi », « Tekki Saloum », en permettant effectivement de décentraliser les zones industrielles car j’ai vu effectivement les points focaux de Diamniadio. Il s’agit tout simplement d’initiatives infimes mais extrêmement importantes surtout par rapport à l’emploi des jeunes, et par rapport à l’initiative de désengorger Dakar ».





De ce point de vue, Alioune Tine soutient que cette foire de Kaolack est « extrêmement riche » d’enseignements. « Vraiment la foire est riche d’enseignements parce qu’on ne peut pas vivre tout simplement avec des produits achetés à l’extérieur et revendus à l’intérieur du pays. Donc, il faut qu’on exploite ce que l’on a ici. Nous avons dans le domaine de l’artisanat, des initiatives et une certaine créativité comme les poubelles que nous avons vu et qui sont fabriqués ici », a souligné le fondateur d’Afrikajom center. Avant de féliciter les initiatives de la Chambre de commerce de Kaolack et encourager le maire de Kaolack, Serigne Mboup.