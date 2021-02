Alioune Tine et Cie dénoncent les détentions visant à démanteler le Pastef

«Sauver l’Etat de droit, renforcer la démocratie et garantir la paix civile». Tel est l’intitulé du document partagé par le Think Tank Afrikajom Center dirigé par Alioune Tine, qui exprime sa grave préoccupation par rapport aux développements que prend l’affaire «Sonko-Adji Sarr» sur la démocratie, l’Etat de droit et la crédibilité des institutions publiques et par rapport à la stabilité, à la paix civile et aux attestations tous azimuts.





«Au moment où la pandémie Covid-19 fait de plus en plus de victimes au plan sanitaire et de plus en plus de précarité économique et sociale, toute l’attention de la société est focalisée sur l’affaire ‘Sonko-Adji Sarr’ qui est en train d’empoisonner le climat social et de créer un horizon politique de moins en moins certain», alerte l’organisation dirigée par Alioune Tine.





C’est pourquoi Africajom met en garde toutes les parties concernées sur les risques de l’encrage d’une violence politique dans la durée, de leurs effets sur le vivre ensemble et l’unité nationale, qui peuvent conduire le pays vers l’impasse.





Il dénonce les brutalités policières, les arrestations et les détentions tous azimuts visant à démanteler le parti Pastef. Afrikajom Center dénonce également les appels à la violence politique, quelle que soit leur nature et leur provenance.





Le Sénégal, soutien le document, est un pays fragile et vulnérable comme la plupart des pays de l’Afrique de l’Ouest. Et sa principale ressource qui a garanti sa stabilité reconnue, c’est le respect de la démocratie, de l’Etat de droit et des libertés publiques qui ont permis à ceux qui gouvernent le pays aujourd’hui d’être au pouvoir par une alternance démocratique et pacifique.





Le Think Tank Afrikajom appelle, par ailleurs, solennellement toutes les parties impliquées à la retenue et à l’apaisement. Invite le président de la République Macky Sall à user de toute son autorité et des pouvoirs qui lui sont reconnus par la Constitution pour mettre immédiatement un terme à la situation politique délétère, tendue et stressante, et surtout de restaurer la crédibilité des institutions publiques, des libertés fondamentales et des droits de la personne humaine de plus en plus menacés dans ce pays.





Toujours selon Afrikajom, tout doit être fait par le président Macky Sall pour le retour de la paix civile, de la sérénité et du dialogue politique sincère.