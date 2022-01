Alioune Tine : «Au Sénégal, on devrait s’attaquer à d’autres problèmes plus importants que l’homosexualité»

Alioune Tine ne veut pas parler du débat sur l'homosexualité

S’il ne dépendait que de lui, le débat sur la criminalisation de l’homosexualité au Sénégal serait dépassé. Alioune Tine a même décidé "de ne plus parler de l’homosexualité".





Il l’a fait savoir ce dimanche 30 janvier dans l’émission "Jury du dimanche" sur iRadio. Le président-fondateur d’Afrikajom Center s’explique : "J'estime que nous avons une frange d'extrême droite, homophobe qui fait de l'homosexualité son gagne-pain. Je pense qu'il est temps qu'on fasse preuve de discernement. Et si on s'attaquait à d'autres problèmes beaucoup plus importants au niveau du Sénégal ?", a-t-il déclaré.