Alioune Tine sur Badio Camara : «Jamais le Conseil constitutionnel n’a été aussi critiqué»

La nomination du président du Conseil constitutionnel a suscité beaucoup de débats. La crédibilité de Badio Camara a été remise en cause.





Selon Alioune Tine, quand on nomme quelqu'un et que les populations sont inquiètes, il faut qu’il soit indépendant et que ses décisions n'occasionnent pas des tensions, des violences. «Nous avons besoin d'institutions de régulation fortes avec des juges indépendants qui connaissent le droit. Il faut des jurisprudences qui ne vont pas affaiblir l'État de droit», a expliqué le fondateur d’Afrikajom Center.





«Je ne veux pas personnaliser le débat, mais il me semble que c'est au Conseil constitutionnel de prendre conscience de son image par rapport aux Sénégalais, parce que les gens aspirent à avoir une juridiction suprême et indépendante» note-t-il.