Alioune Tine sur la plainte contre le Pr Niang : "Il mérite la protection de l’Etat"

Selon Alioune Tine, "Le Dr Niang de Samu comme le professeur Elhadj Niang sont tous des lanceurs d’alerte", ainsi ils méritent "la protection de l’Etat, des organisations de la société civile et de l’opinion publique". Car, "la prévention de la corruption et de la concussion passe par là".

Ainsi, "porter plainte contre les dénonciations citoyennes du Dr. Niang n’est pas la bonne décision pour une gouvernance transparente et vertueuse", tweet Alioune Tine.



D'après lui il faut plutôt : "ouvrir une enquête sur les pratiques délictueuses et de détournements pointés du doigt par un honnête citoyen".