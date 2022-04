Alioune Tine Sur la situation en Casamance : "la guerre est un échec, mais…"

« La guerre est un échec c'est ma conviction. La Casamance en a marre de la guerre et veut la paix. IL faut que Salif Sadio et Cie le comprennent comme ça ». Ainsi s'est exprimé Alioune Tine sur le conflit en Casamance dans l’émission ‘’OPINION’’, diffusé sur Walf. "Il faut trouver un moyen pour régler la question. Même si la réflexion doit être poussée », préconise-t-il.





Sur la question de la prise d’otages de certains soldats par Salif Sadio et ses hommes qui ont filmé et diffusé la scène, Aliou Tine affirme ne pas approuver cette forme d’humiliation : « Je condamne la provocation de Salif Sadio et le fait qu'il ne répond pas aux demandes des Casamançais qui veulent la paix, la sécurité et la quiétude ».





Il condamne par ailleurs, les activités qu'ils mènent que sont le trafic de drogue et de bois. « Ces actes qu’ils mènent en brousse sont abominables Il faut sécuriser la zone pour que les populations civiles, qui sont à la merci des bandits et des vagabonds, soient en paix ».