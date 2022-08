Alioune Tine victime de vol

Le fondateur de AfrikaJom Center a été victime de vol dans la nuit de dimanche à lundi. Le brigand en question s'est introduit dans le bureau de Alioune Tine, emportant avec lui son ordinateur. Il a révélé l'incident sur Twitter. Vol avec effraction de mon bureau à @afrikajom Center cette nuit. Le voleur a emporté mon ordinateur Macbook, mon instrument de travail. Doyna waar. — Alioune Tine (@aliounetine16) August 1, 2022