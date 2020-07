Allocution du Ministre Abdoulaye Diop : Cérémonie de remise officielle des Exemplaires du Tafsir Kuran « Diyaou Narayni » 

Madame le GouverneurMonsieur le PréfetMonsieur le Sous-préfetMonsieur le MaireHonorables DéputésMesdames et Messieurs les chefs de services administratifsHonorables Notabilités religieuses et coutumièresExcellence, Thierno Omar Dème, khalif de la famille vénérée de Elhadj Thierno Amadou DèmeMon plaisir est immense de me retrouver à vos côtés, un mois après les condoléances que je vous ai présentées à la suite du rappel à Dieu, du défunt Khalife El Hadji Omar Amadou DEME.Je prie à nouveau pour qu'Allah l'accueille en Son Paradis Firdawsi. Il me faut rendre Grâces à Dieu qui nous réunit sur cette terre de foi et de sagesse pour un évènement marqué du sceau de la sobriété mais d'une haute portée symbolique.Le Chef de l'Etat, son Excellence Monsieur Macky SALL m'a chargé de vous remettre les 1300 exemplaires du Diyaou narayni, ce commentaire exceptionnel réalisé par le Vénéré Thierno, Elhadj Amadou Dème. Il vous exprime sa grande satisfaction d'avoir réalisé le vœu de toute une communauté, porté par le défunt khalife, El hadji Omar Amadou Dème. Au delà de son engagement personnel à vos côtés, le Chef de l'Etat exprime par ce geste symbolique, la disponibilité de son Gouvernement à préserver puis à mettre en exergue le patrimoine commun de la nation sénégalaise.A n'en point douter, la réédition de ce tafsir aux standards internationaux a fini de conférer à El hadj Amadou Dème le statut de référence dans l'exercice si complexe de l'exégèse du Saint Coran.Pour cette dernière raison, le Président Macky SALL vous exhorte d'une part, à maintenir la grande attention que vous accordez à la préservation de son héritage spirituel et d'autre part, à créer les meilleures conditions pour une valorisation optimale de ce patrimoine exceptionnel. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il a instruit mon département à tout mettre en œuvre pour construire une bibliothèque à même d’accueillir l'énorme production intellectuelle du Saint homme mais aussi les fonds documentaires susceptibles d'illustrer la puissance de la pensée islamique dans toutes ses composantes.Concernant le Tafsir, le chantier a été achevé et de fort belle manière.En effet, et conformément aux instructions du Chef de l'Etat, le Comité scientifique dirigé par le Pr Iba Der Thiam a poursuivi le travail de polissage du Tafsir de Elhadj Amadou Dème.Je tiens à saluer l’engagement des experts dont la rigueur et la détermination ont permis de relever 10.137 erreurs qui ont été corrigées à partir du manuscrit original. Aujourd'hui, le Sénégal est fier d'exhiber à la face du monde une exégèse du Saint Coran qui perce les mystères et les énigmes du Livre Saint. Un travail hors-normes qui élève La Plume de Sokone au rang des plus grands intellectuels musulmans.L'œuvre propose une synthèse des commentaires antérieurs, et inventorie l’ensemble des opinions des jurisconsultes, sur les questions les plus controversées dans la religion Islamique. Elle convoque les mathématiques, l'astronomie, la sociologie, la philosophie, la géographie et établit la preuve que l'homme de Sokone est un scientifique rigoureux.Je ne saurais terminer mon propos sans féliciter les autorités administratives sans l'adhésion desquelles ces projets seraient restés lettre morte. Il s'agit de Madame le Gouverneur et de Monsieur le Préfet.Excellence, Thierno Oumar DEME, au-delà des félicitations personnelles que Son Excellence Monsieur le Président de la République vous adresse pour la Haute sagesse et la grande générosité que vous ne cessez de mettre en œuvre pour veiller sur l'héritage spirituel de Elhadj Thierno Amadou Dème, le Chef de l'Etat sollicite vos prières pour l'aboutissement heureux de la grande ambition qu'il nourrit pour le Sénégal, notre bien commun. Il formule de ferventes prières pour qu'Allah vous garde longtemps, en santé parfaite, veille sur votre famille et toute la communauté dont la guidance vous est confiée. Je vous remercie pour votre attention.