Aly Haïdar : "Il n'y a que des requins au ministère de la Pêche"

Ministre de l'Écologie en 2012, puis ministre de la Pêche en 2013, Aly Haïdar retient un goût amer de son passage à ces deux départements. Haïdar pense qu'il a été débarqué de chacun des deux ministères sur demande des puissances financières.





Au ministère de la Pêche par exemple, l'ancien ministre pense qu'il y a tout sauf de gentils dauphins. "On devrait changer le nom de ce ministère et l'appeler le ministère des requins. Il n'y a que des requins là-bas. Les lobbies aussi ont eu raison de moi, je crois. A crier, à crier, à crier au désastre sur les accords de Pêche avec l'Union européenne…", regrette Haïdar, invité sur Bbc Afrique.





De la même manière qu'il y a des lobbies au département de la Pêche, il y a aussi des puissances financières au ministère de l'environnement.