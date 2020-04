Aly Ngouille Ndiaye : "Ce qui se passe à la Médina va cesser !"

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique Aly Ngouille Ndiaye était l'invité de Rfm matin de ce lundi. Dans son entretien, Aly Ngouille a annoncé des mesures sur le cas des Médinois qui ont encore une fois violé la loi sur le couvre-feu.





"Tout le monde sait pourquoi on a déclaré le couvre-feu. Dans certains pays on a confiné les populations automatiquement. Au Sénégal, au vu des réalités sociales, on ne peut pas prendre certaines décisions, et c'est pourquoi on a allégé les choses. Mais pour le cas de la Médina, ça va cesser!", a tonné le ministre de l'intérieur.





Ainsi, il annonce que des dispositions seront prises pour arrêter cette défiance : "On prendra des dispositions pour le cas de la Médina pour arrêter ça. Ils ont défié les policiers, ils sont encore sortis en masse pour accueillir une famille et hier ils ont fait la même chose. On doit prendre cette maladie au sérieux pour son éradiquer."