Aly Ngouille Ndiaye : "Je ressens une immense douleur avec le rappel à Dieu de Serigne Moustapha"

Les témoignages suite au rappel à Dieu du guide religieux mouride Serigne Moustapha Mbacké de Darou Karim se succèdent.





Ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouillle Ndiaye a rendu hommage au Khalife de Serigne Massamba Mbacké. "Feu Serigne Moustapha Massamba était un père et un guide pour moi. Il m'aimait profondément et me faisait l'honneur, le jour du Magal (Yoryorou Magal) de Touba de me recevoir chez lui avec des membres de ma famille pour le déjeuner. C'était des moments pleins d'émotions et de cordialités car c'était l'occasion pour nous, de renouveler une affection mutuelle mais également pour recueillir ses prières", a-t-il écrit sur sa page Facebook.





"Le mouridisme perd un homme valeureux, un fervent Talibé, un exemple d'entrepreneur"





Avant de poursuivre: "Nos relations qui datent de très longtemps s'étaient étendues à travers nos deux familles. Je ressens une immense douleur avec le rappel à Dieu de Serigne Moustapha. Le mouridisme perd un homme valeureux, un fervent Talibé, un exemple d'entrepreneur. Serigne Moustapha avait fait du travail un culte qu'il a inculqué à tous ses enfants et à tous ceux qui étaient avec lui. L'Islam perd un serviteur dévoué".