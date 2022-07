Aly Saleh Diop, ministre de l’Elevage: «Il y a un déficit de moutons à Pikine mais…»

Aly Saleh Diop, ministre de l’Elevage

«A la situation du mercredi 6 juillet correspondant à jour-j moins 4, sur un objectif national de 810 mille moutons, nous avons répertorié, sur l’ensemble du pays, 787 970 moutons contre 762 mille 905 à la même date de l’année dernière », a exposé le ministre de l’Elevage et des productions animales, Aly Saleh Diop. Devenant plus explicite, il déclare qu’il y a eu un surplus à cette date, de 25 mille 065 moutons. «Pour le marché terminal de Dakar, nous avons à cette même date, dénombré 248 mille 216 moutons contre 224 mille 086 en 2021 soit un excédent de moutons. Nous sommes en excédent dans la région de Dakar ». Selon lui, la première appréciation qu’il faut relever c’est que la production nationale a tendance à suppléer l’importation.





Par contre, fait-il souligner, «il y a un déficit dans le département de Pikine parce que l’année dernière à la même période nous avions 65 mille 205 moutons ».





En sus, le ministre a indiqué que ce qui est «robuste comme information est que le nombre de moutons qui est entré au Sénégal pour cette fête est en dessous de celui qui était entré à la même période de l’année dernière ». «Il y a eu 800 mille moutons environs sur le circuit officiel et 500 mille moutons sur le circuit parallèle c’est-à-dire l’élevage domestique. De plus, dire que les moutons sont chers est relatif », dit-il.