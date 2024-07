Amadou Ba: «Baba Diao était un modèle de détermination et de réussite »

Suite au rappel à Dieu de l’homme d’affaires Abdoulaye Diao plus connu sous le nom de "Baba Diao Itoc", l’ancien Premier ministre Amadou Ba sous Macky Sall a déclaré : «C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le rappel à Dieu de Monsieur Abdoulaye Diao, un opérateur économique éminent qui a consacré sa vie au travail acharné. Baba Diao, comme on l'appelait affectueusement, était un véritable pilier de notre communauté, un modèle de détermination et de réussite. »





Selon lui, le disparu a joué un rôle de premier plan dans le développement du secteur privé national, contribuant de manière significative à la croissance économique de notre pays. Sa disparition laisse un vide immense dans nos cœurs et dans notre nation.