Amadou Bamba Dramé : "Ce que je regrette en tant que cas communautaire..."

Amadou Bamba Dramé, professeur d'arabe et prêcheur a introduit le Covid-19 dans son village Manconomba sis dans la région de Sédhiou. Issu de la transmission communautaire, Dramé qui a infecté une cinquantaine de personnes dont sa mère, affiche des regrets." (...) Ce que je regrette surtout, ce sont les propos de certains internautes. Je dois vous avouer que depuis je suis hospitaliasé, je n'ai adressé la parole à aucun journaliste. J'ai été surpris par certains articles écrits par certains journalistes. Nous sommes dans une période de pandémie et chacun d'entre nous doit tout faire pour qu'aucune catastrophe ne jaillisse durant cette période. Les internautes n'ont point le droit de salir mon nom", a-t-il martelé dans L'Observateur.Toutefois il fait son mea culpa et demande pardon à tout le monde, en ce mois béni de ramadan. "Nous sommes tous des parents", a-t-il prêché.