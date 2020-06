Amadou Hott : « Nous avons évité la récession »

Le Sénégal ne figurera pas sur la liste des pays en récession à cause de la crise sanitaire de la Covid-19 et son corollaire économique. D’après le ministre de l’Economie, du plan et de la coopération, Amadou Hott, le scénario du pire a été évité.







« Nous avons des projections de croissance de 1,1% pour l’année 2020. Nous avons évité la récession », a-t-il confié sur le plateau spécial de Seneweb consacré aux « dispositifs d’accompagnement des entreprises » fortement impactées par la crise de la Covid-19.





Ceci, le Sénégal le doit, selon le ministre, « aux mesures contenues dans le plan de résilience. L’économie sénégalaise commence à ressentir les effets des ces mesures prises dans le cadre de ce plan ».





Amadou Hott annonce la mise en œuvre incessante d’un « plan de relance de l’économie ».