Ambassade de France : un dépôt de lettre qui tourne mal, deux manifestants arrêtés

Deux membres de Frapp arretés à l'Ambassade de France

Une délégation de 5 membres du mouvement Frapp et des victimes de rétention de visas se sont rendus ce matin à l’Ambassade de France pour déposer une lettre de protestation contre la politique de délivrance des visas. En effet, les membres du Front pour la Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine ont annoncé, lundi dernier, une manifestation ce jeudi pour dénoncer ce qu’ils qualifient de « mafia des visas».