Ambition politique : La réponse de Babacar Ngom

Au cours de son face à face avec la presse, ce jeudi, Babacar Ngom a été interpelé sur ses supposées ou réelles ambitions politiques. Sa réponse est sans équivoque. « La politique ne m’intéresse pas, ça ne m’a jamais intéressé et ça ne m’intéressera pas », tranche-t-il. Babacar Ngom dit être décoré par Wade, Diouf et Macky, sans jamais faire de la politique.





Toutefois, il reconnaît que sa fille Anta Babacar Ngom a accompagné Macky Sall pendant 4 à 5 mois à la présidentielle de 2012. Il s’est impliqué personnellement durant cette période. « C’était la première fois que j’étais si proche de la politique », révèle-t-il. Malgré tout, il dit avoir demandé à Macky Sall pendant qu’il était avec lui chez les Ngom de laisser sa fille Anta retourner à Sédima, si jamais Macky Sall devient président de la République. Ce qui a été fait.





Selon lui, certains ont tout fait pour lui trouver des ambitions politiques. « Quand j’ai pris Dr Abdourahmane Diouf comme directeur exécutif (Club des investisseurs), on a dit que ça y est : c’est le directeur de campagne. Tout ça est inventé à dessein », regrette-t-il.





Babacar Ngom a dit et répété que sa seule politique reste celle économique. Et il veut que la richesse reste au pays. « Nous les champions nationaux, si on va au Nigéria, on ne fera même pas partie de la classe moyenne. Le combat est donc économique ».