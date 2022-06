Aménagement de la Corniche : les réserves de Pierre Goudiaby Atepa

Pierre Goudiaby Atepa applaudit des deux mains le projet d’aménagement de la Corniche-Ouest. L’architecte déclare avoir appelé le Président Macky Sall pour le féliciter d’avoir concrétisé un rêve qu’il nourrit depuis 2000. «Nous applaudissons des deux mains. C’est ce qu’il fallait faire depuis longtemps», dit-il dans un entretien accordé à Wal fadjri.



Cependant, Atepa nourrit quelques réserves par rapport à l’œuvre en cours de réalisation. Il suggère que le bois devrait être privilégié à la place du fer, qui rouille vite à proximité de la mer. «Il ne faudrait pas que dans trois ans que tous ces aménagements puissent poser problème», prévient l’architecte.



Ce dernier regrette aussi que ses confrères n’aient pas participé à la conception du projet. «Aménager une corniche, signale Atepa, je pense que les architectes qui sont là doivent pouvoir le faire. Encore que les autorités avaient fait une invitation à faire des propositions, mais les architectes n’ont pas réagi.»



A propos du Mémorial de Gorée, situé dans le prolongement des aménagements de la Corniche-Ouest, Pierre Goudiaby laisse transparaître une grosse inquiétude : le plan a été conçu il y a 40 ans. Il pense que l’architecte du projet doit le revoir et l’adapter à l’époque.



Atepa regrette aussi l’absence de parking aux abords du site. Ce dispositif, se projette-t-il, aurait pu permettre de dépolluer le Centre-Ville où ne circuleraient, le cas échéant, que des voitures électriques. «Ce sont des propositions qu’on peut faire à l’autorité, et notre expertise est gratuite», suggère Atepa.



Ce dernier ajoute que l’Etat doit aller plus loin dans ce projet d’aménagement de la Corniche-Ouest. Il propose : «Si on enlève toutes les clôtures, Dakar va commencer à respirer mieux. Prenons encore 17 milliards de francs CFA, indemnisons les propriétaires et aménageons la corniche des Almadies. C’est sur ces actes que nous attendons le président de la République. Parce que c’est un combat que nous menons depuis des siècles (sic).»



Toutefois, l’architecte est convaincu que ce projet ne sera pas réussi sans une bonne collaboration entre le pouvoir central et la mairie de Dakar, dirigée par Barthélémy Dias de Yewwi Askan Wi (opposition).