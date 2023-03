AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE: L’ANAT SE MODERNISE

Dans le cadre de la modernisation de ses outils de travail, l'Agence nationale de l’Aménagement du Territoire vient d'acquérir un Drone VTOL très performant pour les prises de vue aériennes.



Le Drone VTOL est un outil très performant pour la prise de vue aérienne. Cet outil dispose de trois moteurs puissants avec un système de transition. Avec une large gamme de capteurs de haute précision double charge utile RGB 20MP HighRes RGB, un Lidar et une camera multispectrale, ce drone VTOL va permettre à l’ANAT de bien mener ses missions.



Selon Mamadou Djigo, Directeur général de l’ANAT, cet outil va permettre à sa structure de répondre aux préoccupations du Chef de l’État. “Monsieur le Président de la République nous a instruits de cartographier les zones et sites touristiques. Et la sécurisation foncière des infrastructures et équipements prévus dans le cadre du PNADT. Ce drone va beaucoup nous aider”, a déclaré Mamadou Djigo.



D’autres caractéristiques sont notées: Il s’agit de :



-PPK comprenant la station de référence au sol;



-Trafic aérien en direct (ADS-B);



-Télémétrie 2,4 GHz avec une portée de commande et de contrôle jusqu'à 7 km;



-Masse au décollage 5,0 kg;



-Temps de vol 90 min avec une seule batterie lithium;



-couverture de la zone de 500 ha;



-Plage de commandement et de contrôle 7,5 km;



-Tolérance au vent (sol) jusqu'à 9 m / s ,



Tolérance au vent (croisière) jusqu'à 12 m / s;



-Plage de température de fonctionnement -12 ° C à 50 ° C (10,4 ° F à 122 ° F),

Envergure 2,394 m.