Aménagement du territoire : Macky élargit les missions de la DSCOS

Macky Sall élargit les missions de la Dscos

Le président de la République, Macky Sall, a présidé, ce mardi 18 janvier, la rentrée des Cours et tribunaux. A cette occasion, il a annoncé l’intégration de la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation des sols (DSCOS) dans la Commission de contrôle des opérations domaniales (CCOD).





Selon le chef de l’Etat, il y a le défi de l’occupation illégale des zones non-aedificadi et les mesures sur la sécurité publique, avec l’effondrement d’immeubles, entres autres.





Face à cette situation, explique Macky Sall, «la DSCOS a été créée par le décret 2004-84 du 23 janvier 2004 portant organisation du ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire. Elle a pour mission générale la prévention et la lutte contre les occupations, les constructions et les lotissements irréguliers, ainsi que la gestion du contentieux y afférent conformément aux lois et règlements en vigueur».





Le président a aussi apporté son soutien à cette structure : «Je dois redire ici tout mon soutien à la DSCOS dans les missions de surveillance, de contrôle et d’assistance qu’elle mène au quotidien, afin de faire respecter les lois et règlements en vigueur. C’est la raison pour laquelle d’ailleurs j’ai fait intégrer la DSCOS dans la Commission de contrôle des opérations domaniales (CCOD). Ses missions sont particulièrement difficiles, voire ingrates, mais absolument nécessaires pour désengorger les cours et tribunaux. Les autorités administratives doivent apporter leur appui à la DSCOS».