Amidou Diedhiou, SG SELS : « Nous appelons le gouvernement et le PR à ce que tous les accords signés soient appliqués à la lettre»

Le secrétaire général national du Syndicat de enseignants libres du Sénégal était ce week-end à Linguère dans le cadre d’une tournée nationale pour aller à la rencontre et à l’écoute des enseignants. Amidou Diedhiou en a profité pour revenir sur la situation syndicale relativement aux accords financiers signés entre le gouvernement et les syndicats d’enseignants depuis le 26 février 2022.