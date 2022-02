Amitié-Baobab-Karack : Les noms des homosexuels surpris en pleins ébats dans la mosquée, un Oustaz impliqué...

On en sait un peu plus sur l’identité des homosexuels surpris en pleins ébats sexuels au sein de la mosquée Amitié-Baobab-Karack.



D’après les sources du quotidien Libération, il s’agit d’O. Diallo (35 ans) et D. Camara (16 ans).



Le premier nommé est un maitre coranique qui dispose même d’une chambre dans la moquée où il accueille ses élèves.



Il est visé pour des actes contre nature, pédophilie et détournement de mineur alors que le second est poursuivi pour actes contre nature.



Les deux amants ont été surpris alors que tous les yeux étaient rivés sur le match Sénégal vs Burkina Faso.