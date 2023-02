Amnesty, la RADDHO et la LSDH réclament la fin des arrestations arbitraires

L’arrestation de Hannibal Djim, membre de Pastef, parti de l’opposition, n’a pas manqué de faire réagir la société civile. « La Ligue sénégalaise des droits humains (LSDH), la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO) et Amnesty International Sénégal sont préoccupées par la multiplication des arrestations, à Dakar et dans les régions, des activistes et des militants des partis politiques d’opposition », lit-on dans un communiqué parvenu à Seneweb . Les membres de la société civile affirment que ces arrestations constituent de graves atteintes à la liberté d’expression et à la liberté de réunion pacifique consacrées par les textes au plan international et national. « Elles doivent cesser immédiatement et les poursuites contre les personnes interpellées doivent être abandonnées », exigent-t-ils.





Ces organisations appellent l’Etat du Sénégal à « rompre avec la logique répressive, à respecter et faire respecter scrupuleusement la liberté de réunion pacifique ». En outre, elles estiment qu’une manifestation non violente, même non déclarée, ne doit pas être réprimée. “Elle a juste besoin d’être encadrée par les forces de sécurité qui doivent agir, en cas de recours à la force, dans le strict respect de la loi et des normes internationales en matière de maintien de l’ordre notamment celles relatives à l’usage des armes à feu”, considèrent-ils.