Amnistie pour Karim et Khalifa : La majorité présidentielle vote OUI

La majorité présidentielle ne s’opposera pas à une éventuelle amnistie pour Khalifa Sall et Karim Wade.



Lors d’une rencontre hier avec le Cadre unitaire de l’islam au Sénégal (Cudis) et la plateforme Jammi Rewmi, le camp présidentiel demande même que les consensus du dialogue politique soient versés dans la charte de la paix.



Wallu Sénégal, Gueum sa bopp, Jammi goxx yi, Bunt bi, le mouvement Frapp, des organisations syndicales et patronales, notamment la Cnts et le Cnp, étaient présents à la rencontre.



Mor Ngom, Me El Hadji Amadou Sall et Cheikh Sarr, qui représentaient le camp du pouvoir, ont même rajouté des propositions pour montrer leur bonne foi.



«Dans le cadre des restitutions, il a beaucoup été question de la privation des droits civiques de Khalifa Sall et Karim Wade. La majorité s’engage à cautionner la charte. Elle est même allée plus loin, car elle a proposé que les consensus du dialogue politique soient versés dans la charte. Cela veut dire qu’on donne des délais aux préfets pour répondre sur la privation des libertés. En cas de rejet, que les initiateurs puissent faire des recours auprès de l’autorité judiciaire avec des réponses à temps», a rapporté une source du journal Le Quotidien bien au fait de la réunion.