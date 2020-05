Amour : quel geste prouve le réel engagement de votre partenaire ?

Si vous voulez avoir la preuve que votre petit-ami est sérieux et veut s'engager avec vous, vérifiez s'il fait ce que les experts recommandent.





Vous venez tout juste de commencer une relation avec quelqu'un et vous vous demandez si vous êtes au même stade d'engagement ? C'est normal, les premiers mois d'un couple sont souvent idylliques : on a l'impression de ne faire qu'un avec la personne, d'être sur la même longueur d'onde... Mais avant de donner tout son amour, il faut tout de même s'assurer d'une chose : est-il vraiment sérieux et exclusif ?





Selon les experts, pour prouver son réel engagement, il faut jeter aux oubliettes ses anciens réflexes de célibataire et notamment ses habitudes sur les applications de rencontres.





Les experts déconseillent de les garder en cas de conflits avec son/sa partenaire





"Supprimer les applis de rencontre montre que la personne veut que ça fonctionne avec son partenaire. Cela veut dire qu'elle est dans une relation exclusive", explique la psychologue spécialisée dans la thérapie de couple Madeleine Mason Roantree à The Independent. Cela permet de tirer un trait sur le papillonnage et de prouver que la concentration se fait sur une seule et même personne : "la seule et l'unique". Cependant, il ne faut pas supprimer les applications au bout de 3 jours de relation, ce serait précipité et ça peut faire fuir votre partenaire. Attendez d'abord de créer un lien intime avec la personne et de savoir si vous vous projetez dans l'avenir tout les deux. "Si vous commencez seulement à sortir avec quelqu'un, ce n'est pas la peine de tout supprimer tout de suite. Quand vous devenez intime avec la personne et parlez futur ensemble, c'est à ce moment qu'il convient de le faire", explique James Preece, coach en relations. Toutefois, certaines personnes préfèrent garder les applications "juste au cas où" lorsque le couple bat de l'aile. Méfiance : cela installera forcément des doutes et donc des disputes. C'est soit vous vous concentrez sur une seule et même personne, soit vous n'êtes pas prêt à vous engager.