An 2 du décès de Samba Sall : L'histoire jamais racontée sur le défunt juge

8 avril 2022-8 avril 2024. Voilà deux ans que disparaissait le doyen des juges Samba Sall. Son ami d'enfance, El Hadj Mody Diallo, se souvient encore de ce magistrat qui s'est donné corps et âme pour la justice sénégalaise. Le gendarme à la retraite a relaté à Seneweb l'histoire jamais racontée sur le défunt chef du 1er cabinet d'instruction du tribunal de grande instance hors classe de Dakar.





"Le très regretté doyen des juges Samba Sall s'est éteint le 8 avril 2022. Il s'est donné corps et âme pour la justice sénégalaise. Merci de lui consacrer des prières. Amen.







Parler de ce magistrat et ami d'enfance constitue pour moi un exercice très aisé. J'écris sur un homme connu vers les années 1969, années durant lesquelles nous fréquentions l'école coranique de Pa Babou Cissé. Un daara contigu à la concession d'Adjiaratou Nafy Kandji, sous un "Tabaa- arbre fruitier très succulent que je ne vois plus dans le paysage végétal.





La mère de Babacar Ba, ministre des Finances sous le magistère du président Léopold Sédar Senghor et fils de Momar Khoulé Ba. Un homme qui n'a jamais triché eu égard à sa belle manière de servir sa nation. Une jeunesse studieuse vécue entre l'école coranique et les travaux champêtres pour aider ses parents. Un passionné du ballon rond et excellent footballeur qui évoluait dans une équipe de Navetanes de cette localité qu'il a quittée pour un parcours académique.





Admis plus tard au concours d'entrée du barreau, il enlevait sa toge d'avocat pour des raisons que je ne peux évoquer à travers ces lignes. Ensuite, il prit une autre voie en intégrant le Centre de formation judiciaire pour une carrière entamée en 1998 avec la promotion 1998. Ipso facto, il devenait magistrat puis nos chemins se sont croisés à la chancellerie du ministère de la Justice.





Il rejoignait le tribunal de Fatick. Image vivante et marquante de la magistrature pour sa riche expérience ponctuée d'enseignements, il a été nommé doyen des juges d'instruction en 2015. Un homme resté lui-même. Il avait le sens des responsabilités, le culte du travail et j'en sais beaucoup de choses.





Très estimé par ses pairs et ses amis, il était un amoureux de la performance, partisan de la ponctualité et de l'humilité. Fidèle en amitié, il n'a jamais tourné le dos à ses anciens camarades. Un homme de vertu et de bonté aux qualités humaines unanimement appréciées par ceux qui l'ont connu comme moi. Il savait solidifier ses relations avec son affabilité et son sourire légendaires.