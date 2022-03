AN 62 : pas de défilé le 4-Avril

Le 62e anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale sera célébré dans la sobriété. Il n’y aura pas, comme l’année dernière par exemple, de défilé civil et militaire sur le Boulevard Général de Gaulle. Il est prévu une prise d’armes à la Place de l’Indépendance.





La cérémonie sera présidée à partir de 10 heures par le Président Macky Sall. Ce sera en présence des hautes autorités civiles, militaires, diplomatiques et administratives.