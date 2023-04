An 63 souveraineté nationale à Ziguinchor : Militaires, paramilitaires et anciens combattants à l'honneur au camp militaire Georges Boissy

Les militaires, paramilitaires et anciens combattants ont été les seuls à défiler à Ziguinchor, au sein du camp militaire Colonel Georges Boissy du 5e bataillon. Les civils, pour la deuxième année consécutive, n'ont pas "marqué le pas" lors de cette célébration de la fête nationale.







Devant les autorités civiles et militaires, les différentes troupes présentes dans cette partie de la zone Sud ont déployé toutes leurs puissances. À cet effet, le gouverneur Guedj Diouf a rendu un vibrant hommage aux Diambars tombés dans les champs de bataille et dans l'honneur. Il a salué l'engagement de toutes les FDS qui, dans l'exercice de leur devoir, donnent leur vie pour la paix et la protection des personnes et des biens au niveau de la région de Ziguinchor. "Leur sacrifice mérite d'être magnifié et doit nous inspirer", dit le gouverneur.

"Forces de défense et de sécurité, et préservation des ressources naturelles", thème de ce 4 Avril. Et selon le gouverneur Guedj Diouf, "l'évocation de ce thème d'actualité doit réveiller et susciter en chacun de nous une prise de conscience de la nécessité de préserver les ressources naturelles, surtout dans cette région de Ziguinchor qui héberge les plus denses forêts de notre pays avec des ressources halieutiques importantes".





La gestion de ces ressources halieutiques reste une problématique qui doit intéresser et mobiliser tout le monde, au regard des convoitises et incidents souvent malheureux avec des conséquences néfastes sur l'environnement et la vie des populations, poursuit le chef de l'exécutif régional.





Guedj Diouf lance un appel aux populations à s'impliquer davantage afin de préserver ces ressources naturelles et jouer leur partition dans ce combat salutaire pour une gestion durable et équitable. L'effort des forces de sécurité et de défense dans la gestion de ces ressources a été aussi salué par le gouverneur. Des FDS qui s'engagent à instaurer un climat de paix et de sécurité afin que les populations puissent disposer d'un environnement favorable à la conduite d'activités socioéconomiques, d'une vie décente en vue d'un développement durable.