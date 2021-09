Anarchie dans l’horticulture: «L’Etat doit favoriser les producteurs, sinon… »

Invité de l’émission "Objection" sur Sud Fm, l'enseignement-chercheur à l’université Iba Der de Thiès a décrié la situation qui prévaut dans le secteur de l’horticulture. En effet, l’Etat qui doit jouer le rôle d’arbitre ne favorise pas les agriculteurs. « Si jamais, un jour, ces derniers se découragent et abandonnent le secteur, il n’y aura plus de productions d’oignons » dit-il.



Ce qui se passe dans l'horticulture est inconcevable. On laisse beaucoup de place à l'agrobusiness. Ces gens ne sont là que quand ça marche. Parce que les agro-businessmen auront à un moment compris que le Burkina et la Côte-d’Ivoire offrent une meilleure perspective et ils s'en iront là-bas », explique l’économiste.

Selon lui, notre pays ne se focalise pas sur l'essentiel. « Aujourd'hui, il est question de permettre au secteur privé sénégalais de se dévoiler et développer son potentiel. Il est important de se demander ce que le Sénégalais possède dans l'économie » conclut-il.