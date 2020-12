Anniversaire Ugb: Sonko publie une de ses photos, vieille de 25 ans

Ouverte en 1990, l'université Gaston Berger de Saint-Louis fête sa trentième année, cette année. En effet, l'établissement d'Enseignement supérieur a reçu sa première cohorte le 17 décembre 1990: 600 étudiants au total. Par succession de temps, l'Ugb a formé nombre de générations. Ses produits s'activent dans divers domaines. Ousmane Sonko en fait partie. Le leader du Pastef a rendu hommage à l'université, une photo vielle de 25 ans en appui. Voici son post Facebook."À l'occasion du trentième anniversaire de l'Ugb, je magnifie cet établissement, fierté nationale qui, à la suite des niveaux élémentaire, moyen et secondaire général, a grandement contribué à notre formation supérieure et fait de nous un pur produit de l'école sénégalaise.Je remercie tout le personnel enseignant, administratif et tous nos contemporains étudiants pour l'accompagnement et la disponibilité.Je remercie du fond du coeur les villages de Sanar peulh et Sanar wolof, Ngallèle et la ville de Saint Louis pour leur hospitalité.J'exhorte le personnel d'encadrement pédagogique et administratif ainsi que tous les étudiants actuels et futurs à persévérer pour préserver l'image d'excellence que notre université a pu se forger dès ses premières années d'existence.Enfin, mes encouragements et prières à l'endroit de tous les étudiants et toutes les universités du Sénégal.Le savoir, c'est le progrès !"