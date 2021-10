Annoncé pour mort, Moustapha Niasse réagit : «Les adeptes de Lucifer vont toujours broyer du noir… »

Le président de l’Assemblée nationale a été annoncé pour mort hier. La rumeur a fait le tour des réseaux sociaux. Aussitôt après, ses proches ont apporté un démenti. Et comme si cela ne suffisait pas, c’est Moustapha Niasse lui même qui écrit une lettre à sa «fille Anta» pour la rassurer. Mieux, le leader de l’Alliance des forces de progrès (Afp) en a profité pour solder ses comptes avec ses ennemis. Voici l’intégralité du texte.



Ma fille Anta, salam.

L’Internet a aussi ses revers.

Ton papa est plus vivant que les dimbs du Saloum dont les feuilles volent au vent, caressées par cette brise qui couvre le Lac de Koutango.



Al Hamdoulillah.



Les adeptes de Lucifer, enveloppés dans leurs habits noirs, vont toujours broyer du noir,et, "comme des vers par la tombe nourris, s acharnent sur la gloire et vivent de mépris". Ce beau passage est d Alphonse de Lamartine, qui traitait cette vermine mal-inspirée d " insectes impurs" et de"ténébreux reptiles, héritiers de la honte et du nom des Zoelles".



Il a alors ajouté :" N est-il pas vrai que tout astre qui brille la- haut a son ombre, ici-bas?". Voilà ma réponse à ces oiseaux de mauvais augure. Je me porte à merveille. Par la grâce de Dieu.



Yalla bakhna.



Allahou Akbar.



Papa Moustapha Niasse.