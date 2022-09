Annoncée morte : la diva Kiné Lame réagit

À travers une vidéo devenue virale il a été annoncé que la grande chanteuse Kiné Lame Mame Bamba était décédée d’une crise cardiaque.







Depuis la ville sainte de Touba la chanteuse brise le silence à travers une vidéo pour rassurer ses fans: "Je suis dans la ville sainte de Cheikh Akhmadou Bamba, je vais bien et je ne suis pas malade non plus. Je laisse tout entre les mains Dieu. Pour cette personne qui annonce ma mort, qu'elle sache que Dieu est là".









Selon une source proche de la chanteuse, cette dernière aurait reçu des appels téléphoniques qui l'ont informé qu'une vidéo annonçant sa mort circule sur la toile.





