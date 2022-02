Annulation d'un vol Dakar Yaoundé d'environ 100 passagers

Dans sa volonté d'accompagner les supporters qui souhaitent assister à la finale disputée ce dimanche par nos Lions, Air Sénégal a mis en place 3 vols pour environ 750 passagers, dont un affrété auprès d'une compagnie Européenne.



Ledit avion a été bloqué par l'aviation civile Capverdienne d'où il devait decoller pour arriver à Dakar. Les raisons de ce blocage sont en cours d'investigation.



Ce vol dit VIP d'environ 100 passagers a donc été annulé. Les deux autres vols ont décollé et sont arrivés à Yaoundé avec près de 600 supporters qui pour un billet d'avion à 180 000 Fcfa seront pris en charge en terme de visa, repas, bus et ticket de stade.



Air Sénégal présente ses excuses à ses passagers, avec un accent particulier pour les familles des joueurs qui n'ont pas pu embarqer, y compris dans les deux vols qui sont partis, suite au blocage des passerelles par certains passagers mecontents parmi les 100.



Air Sénégal, et tous ses employés restent mobilisés avec tous les supporters des Lions.



Toujours plus loin avec nos Gaindés.



Dakar, le 06 février 2021.