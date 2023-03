ANPEJ/Sédhiou : 100 millions pour fixer les jeunes et les femmes sur leur terroir

Le Centre de perfectionnement des artisans ruraux (CPAR) de Sédhiou abrite le Centre d’incubation en menuiserie bois, ouvert par l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (ANPEJ). Pour le ministre de la Jeunesse, de l’Entrepreneuriat et de l’Emploi, ce centre permet aux jeunes de valoriser leurs connaissances, d’être compétitifs sur le marché de l’emploi en acquérant des compétences professionnelles de haute facture.





Pape Malick Ndour était dans ce lieu de formation pour inaugurer ce centre d’incubation et constater de visu les réalisations des artisans, recueillir leurs préoccupations et ouvrir de nouvelles perspectives pour les 45 pensionnaires. Il a aussi visité une nouvelle boulangerie ANPEJ située à l’entrée de la ville, toujours dans le sens d’accompagner les jeunes.





Après un investissement de 96 millions, dont 60 millions de la coopération espagnole, partenaire de l’État du Sénégal dans ce domaine, Pape Samba Ndour s’est engagé, d’une part, à délivrer des diplômes aux ayants droit pour leur permettre de s’ouvrir au monde du travail et, d’autre part, à accompagner le centre en matière de financement et de formation.





La toute première bénéficiaire des financements de l’ANPEJ, Marième Diallo, au nom de ses collègues, s’est félicitée du renforcement de leurs capacités à travers des formations qualifiantes qui les fixent sur leur terroir.





Quant au président du Conseil de la jeunesse, il a plaidé auprès du ministre pour que les financements puissent suivre et à temps ces formations.





Toutefois, Daffé Bayo a invité les jeunes à plus d’engagement et de détermination, et à refuser que Sédhiou soit classée région la plus pauvre, malgré son réel potentiel économique.





La formatrice des femmes, Aïda Mandiang, a souligné que la qualité des réalisations montre à suffisance le niveau de la formation.





En effet, les femmes ont, à partir de matières premières locales, réussi, par le processus de la transformation, à produire des savons, du gel, de l’eau de javel, grâce à la mutualisation des expériences.