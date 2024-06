Apaisement du climat social : Le ministre Olivier Boucal rencontre des syndicats de plusieurs secteurs

Olivier Boucal, Ministre de la Fonction publique et de la Réforme du Service public, accompagné de ses collaborateurs, a rencontré les partenaires sociaux du secteur de l’Education et de la Formation, de la Justice et du Primaire pour une prise de contact au Centre national de Formation et d’Action (CNFA) de Rufisque le jeudi 27 juin 2024.





Tour à tour, le Ministre a écouté les différents secrétaires généraux des Syndicats qui ont salué l’initiative de la rencontre tout en demandant l’ouverture dans les meilleurs délais des négociations à travers des rencontres périodiques. Ils ont aussi demandé la mise en place mécanisme de prévention des conflits avec la réactualisation du comité de suivi des accords et le monitoring.





En réponse le M. Boucal a expliqué qu’un calendrier est en cours pour des rencontres secteur par secteur pour trouver des solutions en vue de l’apaisement du climat Social. Ont pris part à la rencontre côté Education, le Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire (CUSEM), l’Union démocratique des enseignants du Sénégal (UDEN), le Syndicat des enseignants libre du Sénégal (SELS), le Syndicats des inspecteurs et inspectrices de l’éducation nationale (SIENS), le Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal (SAEMSS), le syndicat national des enseignants en langue arabe du Sénégal (SNELAS/FC), le Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire /authentique (CUSEM/A).