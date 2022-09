Apparition de vers de chenilles dans les champs à Linguère : Les paysans crient leur désarroi

Dans l’arrondissement de Sagatta Djoloff plus précisément dans les villages de Mélakh, Arafat, Darou Salam Maure, l’apparition de chenilles de vers, d’insectes et de fourmis dans les champs installe la psychose et l’inquiétude chez les paysans qui ne savent plus où donner de la tête. Ces agriculteurs sont dans la tourmente totale car leurs cultures sont en train d’être dévastées par ces prédateurs qui dévorent tout sur leur passage.

Ces paysans impactés par ces attaques demandent l’intervention rapide du ministre de l’Agriculture pour neutraliser ces prédateurs qui risquent de plomber leurs activités agricoles. Plusieurs périmètres agricoles sont actuellement abandonnés car il ne reste que des tiges; toutes les feuilles des cultures de niébé, d’arachide ont été dévorées, a déclaré Ousmane Tall, un paysan habitant le village de Mélakh.

Interpelé sur la situation que vivent les paysans de ces localités touchées par ces attaques, le chef du service de la direction de la protection des végétaux (DPV) fait savoir que des équipes sont actuellement à l’assaut de ces prédateurs pour sauver les cultures. Yakhya Sy de révéler que la situation est maitrisée car tous les champs infestés par ces vers sont pompés.