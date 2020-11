Appartenance religieuse chez les hommes de tenue : Les révélations inquiétantes d'un policier

C'est un policier qui en a marre et qui a décidé de rompre le silence. L'homme en tenue, du nom de Dieng visiblement, a fait une vidéo pour dénoncer les insignes religieux et les dahiras chez les forces de défense et de sécurité.







A titre illustratif, il relève que 10 prostituées ont été arrêtées la nuit. Le lendemain, l'officier n'a présenté que neuf personnes. Quand on lui a demandé la dixième, il déclare qu'il l'a libérée, parce qu'il a appris, au cours de leur discussion, qu'elle s'appelle Mame Diarra.

Des policiers qui vont en mission lors d'une cérémonie religieuse et qui reviennent une semaine après le détachement. Argument : le guide ne nous avait pas encore libéré.





Des faits inquiétants qui amène ce policier à passer outre les règles admises dans la grande muette pour interpeller l'État afin qu'il prenne les dispositions idoines avant qu'il ne soit trop tard.