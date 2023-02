Appel à la résistance : "Rien ne vaut de mettre sa vie en péril", selon le khalife de S. Modou A. Fall Ndar

En perspective du Magal annuel de la famille de Serigne Abdoulaye Fall Ndar prévu le 11 février à Ndar Fall, une localité située dans le quartier Dianatou Mahwa de Touba, son actuel khalife s'est prononcé sur la situation nationale très agitée. Serigne Cheikh Bintou Fall invite tout un chacun à cultiver la paix et à préserver la cohésion nationale.





Le guide religieux recommande à ses disciples et aux Sénégalais de se consacrer au travail et à l'adoration de Dieu. Pour lui, c'est notre seule mission sur terre. "On ne peut pas bâtir un pays sur des discours. Le Sénégal est connu un peu partout dans le monde grâce à sa stabilité et sa cohésion nationale. De Blaise Diagne à Maître Abdoulaye Wade, les hommes politiques ne partageaient pas les mêmes points de vue, mais ils préservaient la cohésion nationale. Nous entendons, ces derniers temps, des discours faisant l'apologie de la violence. Même le Prophète Mouhamad n'a jamais invité personne à donner sa vie. Mais Dieu nous a permis seulement d'engager notre vie pour préserver l'islam", regrette le khalife de Serigne Abdoulaye Fall Ndar.





Pour lui, la paix n'a pas de prix et rien au monde ne vaut de mettre sa vie en péril. Celui qui sacrifie, dit-il, sa vie pour une "histoire mondaine", va regretter amèrement son acte devant Dieu qui a promis le châtiment aux incitateurs de la violence.





"Nous invitons les jeunes, notamment nos disciples à s'inscrire sur les listes électorales et attendre le jour du scrutin pour exercer leur devoir de citoyen sans exercer aucun acte de violence. Nos cartes d'électeur sont nos armes. Si les autorités habilitées ne réagissent pas, le pays risque de sombrer dans la violence. Mais nous appelons au calme et au travail", alerte Serigne Cheikh Bintou Fall.